LIVE! Danso in arrivo a Roma: atterra a Ciampino questa mattina alle 12:50

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sta per chiudere il colpo Kevin Danso. Il forte difensore austriaco è in arrivo nella Capitale dopo che il Lens ha accettato l’ultimo rilancio dei giallorossi.

De Rossi aveva fortemente chiesto l’acquisto di un centrale di livello per rendere più forte il reparto arretrato, Ghisolfi lo ha accontentato in questi ultimi giorni di mercato prendendo il calciatore eletto come miglior difensore della Ligue 1 della scorsa stagione.

Seguiremo gli sviluppi della giornata odierna sull’arrivo di Kevin Danso alla corte di Daniele De Rossi con un live che vi terrà informati di tutti gli aggiornamenti in diretta.

AGGIORNAMENTO ORE 8:40 – Kevin Danso si metterà a breve in viaggio per la Capitale: stando a quanto riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport, il calciatore austriaco atterrerà a Ciampino oggi alle 12:50, pronto a cominciare la sua nuova avventura in giallorosso.

