CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 28 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:10 – OFFERTI 10 MILIONI PER BOVE – Il Nottingham Forest ha offerto circa 10 milioni di euro per Bove (22), trattativa aperta con la Roma. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – BOVE, IL NOTTINGHAM FOREST FA SUL SERIO – Attenzione massima alla pista Nottingham Forest per Edoardo Bove (22): i buoni rapporti di Lina Souloukou con il proprietario del club inglese stanno favorendo l’operazione. La Roma chiede 15 milioni, e in caso di cessione tornerà sul mercato per chiudere con un altro centrocampista.

Ore 10:05 – SCAMBIO ABRAHAM-SAELEMAEKERS, ALLA ROMA 7 MILIONI – Contatti continui tra la Roma e il Milan per perfezionare lo scambio Abraham (26) – Saelemaekers (25): ai giallorossi finirebbero anche 7 milioni di euro come conguaglio. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:25 – KONE’ SI ALLONTANA, NO DELL’INTER PER FRATTESI – De Rossi chiede un rinforzo a centrocampo ma le sue prime scelte si allontanano: Manu Konè (23) sempre diretto verso il Milan, mentre per Davide Frattesi (24) l’Inter ha fatto sapere a chiare lettere che non è in vendita.

Ore 9:00 – SAELEMAEKERS E PARDO PER LA SINISTRA – I nomi caldi per l’attacco giallorosso in queste ultime ore di mercato sono Alexis Saelemaekers (25) del Milan e Matias Fernandez-Pardo (19) del Gent. (La Repubblica)

Ore 8:40 – DANSO IN ARRIVO A ROMA – Kevin Danso (25) in arrivo a Roma: il giocatore sbarcherà a Ciampino oggi alle 12:50.

IN AGGIORNAMENTO…

