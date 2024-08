LIVE! Calciomercato Roma, il Nottingham Forest offre 10 milioni per Bove: si tratta

AS ROMA NEWS – Trattativa aperta tra Roma e Nottingham Forest per Edoardo Bove, centrocampista 22enne proveniente dalla Primavera giallorossa.

Stando a quanto riferisce il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, il club inglese ha offerto circa 10 milioni di euro ai capitolini per avere il calcatore. La richiesta iniziale della Roma era di circa 15 milioni.

La distanza c’è ma non è particolarmente ampia: si tratta per arrivare a un punto di intesa a metà strada. Qualora Ghisolfi riuscisse a piazzare Bove in Premier League, si aprirebbe la strada per l’arrivo di un altro centrocampista.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…

