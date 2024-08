“ON AIR!” – CARINA: “Danso è fortissimo, cambiano gli equilibri in difesa”, PRUZZO: “Non ci sto capendo niente”, PIACENTINI: “Scambio Saelemaekers-Abraham ottimo affare”, NARDO: “Non ti sposta nulla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Lo scambio Abraham-Saelemaekers non mi entusiasma, sono due riserve nelle rispettive squadre. Dal punto di vista finanziario la Roma si alleggerirebbe e non poco, e questo potrebbe permettere alla Roma di prendere un centrocampista all’ultimo minuto. Ma Saelemaekers non ti fa fare chissà quali voli pindarici, non è Chiesa per intenderci…ed è uno dei giocatori più antipatici di tutta la Serie A, cosa che però non mi dispiace. Mettiamola così: se va in porto questo scambio è più importante perchè cedì Abraham e non perchè prendi Saelemaekers…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Scambio Abraham-Saelemaekers? Si pensava all’inizio che fosse uno scambio di prestiti, invece si tratta di uno scambio a titolo definitivo con addirittura un conguaglio a favore della Roma…per me sarebbe un’ottima operazione…Viste le carenze in rosa, un vice Abraham dovrebbe essere reperito sul mercato a meno che De Rossi non si sia convinto a tenere Shomurodov come vice Dovbyk… Manca comunque un centrocampista, e con la cessione di Abraham, relativo incasso e risparmio sugli ingaggi, si potrebbe aprire la strada per un altro acquisto. Ci sono due giorni e mezzo, c’è lo spazio per l’acquisto di un centrocampista di livello…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Danso assomiglia un po’ a Rudiger e un po’ a Kim…è un giocatore molto forte, che prenderà la titolarità subito. Ha giocato a tre col Lens e a quattro con l’Austria, per cui non ha problemi col modulo. Me lo aspetto in marcatura su Vlahovic. Bel colpo, una cosa è stata fatta per bene… La storia di Sabatini-Conti? La prima cosa che ha fatto Sabatini arrivato a Trigoria è stato togliere Conti per mettere Tarantino. Ho chiamato Bruno e gli faccio una domanda semplice: è vero? E lui mi ha risposto che non era vero nulla. Questa cosa non viene detta per salvaguardare Conti, ma viene detta da Sabatini e quelli che c’erano prima perchè hanno perso il posto, sono incaz*ati neri e vogliono il male della Roma…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Souloukou è una persona seria, la stimo, ma la considero incapace nella gestione del mercato e dei rapporti con De Rossi, una situazione che dentro Trigoria è arrivata al limite…è stata lasciata completamente sola da Dan Friedkin. E’ tutta una catena di solitudini… Se De Rossi da settimane ti chiede un centrocampista, e tu gli dici “no no, ora arriva un difensore centrale“…per carità, a lui piace Danso, ma se questo significa che non arriverà il centrocampista, lui ti potrebbe dire: “Ho giocato centomila partite, datemi retta“…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Con gli arrivi di Abdulhamid e Danso possiamo considerare chiusi gli acquisti in difesa. Si sta riaprendo Abraham al Milan con Saelemaekers verso Trigoria, che è un esterno che servirebbe a De Rossi. Il belga è un calciatore molto utile, gioca sia a destra che a sinistra…secondo me sarebbe uno scambio interessante…sicuramente è meglio di Zalewski…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Saelemaekers è un classico giocatore che può darti una mano, ma nel complesso non ti sposta granché. E’ un calciatore normale, tant’è vero che il Milan lo scorso anno lo aveva mandato in prestito. Se cercavi un esterno che poteva garantirti gol e imprevedibilità, non è lui il profilo giusto. E’ uno che ti sta in rosa e ti fa il suo, ma non è quello che ti fa fare il salto di qualità…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Altri due colpi dopo Danso? Devo sperare di sì. A centrocampo immagino possa arrivare qualcuno, e anche qualcuno davanti, forse con uno scambio. La cessione di Bove al Nottingham Forest è in piedi, da quello che so stanno trattando. Mi dispiace per il ragazzo, mi sta molto simpatico, ma non ci si può far condizionare dai sentimenti o dalle emozioni perchè così non si vince niente…A quel punto penso ci sarebbero i soldi per il centrocampista. In avanti penso sia tornato di moda Abraham al Milan, Morata si è già fatto male e gli serve un altro attaccante. Saelemaekers, con un conguaglio a favore della Roma, tipo 8 milioni…tra lui e Bove ci fai 20 milioni…e quanto costa Konè?…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Passare alla difesa a tre? Mancherebbe un altro elemento per passarci stabilmente. L’arrivo di Danso però cambia gli equilibri, è un signor giocatore. Io l’ho visto giocare tante volte, mi ricorda più Kim di Rudiger. Ma la cosa importante è che la Roma ha acquistato un giocatore di qualità, Danso è veramente forte ragazzi. Per me come rapporto qualità prezzo è il miglior acquisto del mercato della Roma…In una sessione dove spendi oltre 100 milioni ti ritrovi con i terzini dell’anno scorso, senza il centrocampista box to box che ti serviva, e se arriverà l’ala sinistra, arriverà svalutando il tuo pezzo pregiato del mercato che era Abraham…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’arrivo di Danso? Non ci capisco niente…hai lavorato tutta l’estate per lavorare in un certo tipo e ti accorgi che la difesa fa acqua e il centrocampo non ti sorregge, e allora ti affretti a comprare uno stopper per giocare a tre, io non so cosa dire…aspetto di capirne di più… Ora si parla di questo grande centrocampista…ma bastava non prendere Le Fee per prendere questo grande centrocampista e avresti risolto il problema, vedo grande confusione…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ora dalla Roma mi aspetto un centrocampista con cambio di passo e un terzino destro. A me non piace come la società sta gestendo la situazione, è dall’inizio dell’estate che dico che bisognava difendere De Rossi e non è stato fatto. Il mercato è molto approssimativo e non penso che c’entri Dybala, perchè lì ti entravano 5 milioni. A De Rossi non stanno dando quello che chiedeva e meriterebbe. Dopo è troppo facile sparare su un allenatore…Ma possibile che non ci siano altri giocatori da prendere se non in Francia?…”

