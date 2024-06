Chiesa-Roma, nessuna frenata: trattativa ancora tutta da impostare, i giallorossi ci proveranno

AS ROMA NEWS – Nessuna frenata o doccia fredda. Perchè una trattativa tra la Roma e la Juventus per Federico Chiesa non è ancora iniziata. Per il momento il club giallorosso, nella persona di Daniele De Rossi, ha manifestato più o meno direttamente al giocatore la voglia di averlo a Trigoria il prossimo anno.

Un pressing sull’attaccante è cominciato anche in Nazionale, con Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy che hanno iniziato un lavoro ai fianchi di Chiesa. Lo juventino ha capito di non essere un intoccabile per Thiago Motta e il club bianconero, e le sue priorità stanno cambiando. Se prima il desiderio era quello di rinnovare il contratto con la Juve, ora comincia a farsi strada nella testa del ragazzo la possibilità di cambiare aria.

L’ipotesi Roma lo intriga, non tanto per i traguardi sportivi raggiunti in questi ultimi anni (e come potrebbe), quanto per il calore della piazza e la possibilità di assumere il ruolo di leader di una squadra e di una città pronta ad abbracciarlo. A tutto questo si aggiunge la stima incondizionata di De Rossi, che lo lusinga. Ma poi quello che conterà davvero sono i soldi. E a questo devono pensarci Ghisolfi e soprattutto i Friedkin.

L’acquisto di Chiesa richiede un investimento importante in termini sia di cartellino (la Juve ora spara alto, ma siamo a giugno ed è normale che sia così) che di ingaggio. La Roma però è pronta a dare una bella sforbiciata al suo monte stipendi e dunque potrebbe permettersi i cinque milioni di euro che l’attaccante percepisce in bianconero.

La notizia dell’incontro tra Ramadani, agente di Chiesa, e Ghisolfi ha subito scatenato la piazza. Da Trigoria si è quindi provveduto a raffreddare gli entusiasmi su un affare che ancora deve essere messo in piedi. Ma questo non significa che la Roma non abbia intenzione di provarci. De Rossi è stato chiaro: Chiesa è il giocatore che serve a questa squadra. I Friedkin, abituati a regalare ai tifosi un colpo a effetto, non hanno detto no. Ora però manca tutto il resto. Come è giusto che sia, al 7 giugno. Ma la Roma con Chiesa ha intenzione di provarci sul serio.

Giallorossi.net – G. Pinoli

