Lazio, Marco Baroni è il nuovo allenatore: firmato un biennale. La Nord ribolle: “Pronta la più grande protesta mai vista”

ALTRE NOTIZIE – Dopo l’addio improvviso di Igor Tudor, che ha rassegnato le proprie dimissioni da tecnico della Lazio, Claudio Lotito ha scelto di affidare la guida della squadra a Marco Baroni. L’ex allenatore di Verona e Lecce ha firmato un contratto biennale.

La tifoseria laziale però ribolle e monta la protesta contro il patron biancoceleste, reo di preparare un piano di ridimensionamento dopo gli addii prima di Sarri e poi di Tudor: “Siamo arrivati al culmine di questo teatrino! I tifosi della Lazio, per amore e solo per amore di essa, non accettano un ridimensionamento di nessun genere!”, scrive la Curva Nord in un comunicato. “In un calcio dove tutte le società si responsabilizzano e puntano a una crescita a 360 gradi, la nostra Lazio si trova ostaggio di una gestione volta unicamente ad esaudire gli interessi personali di Claudio Lotito.

Tutti avrete finalmente modo di dare concretezza alle migliaia e migliaia di critiche che hanno riempito i social in questo periodo, tutti avrete modo di dimostrare il dissenso con la vostra presenza verso questa gestione provinciale che nessuno di noi si merita, che la città non si merita. Tenetevi pronti per dare vita alla più grande manifestazione di dissenso mai avvenuta nell’ambiente sportivo romano. Non prendete impegni per il prossimo weekend…”.