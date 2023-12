CIES, Cristante lo stakanovista: è primo tra i calciatori in Serie A ad aver giocato di più nel 2023

AS ROMA NEWS – E’ Bryan Cristante il calciatore più stakanovista della nostra Serie A. L’Osservatorio del calcio CIES ha stilato la lista, aggiornata al 4 dicembre, dei giocatori con più minuti giocatori giocati nel corso dell’anno solare.

Considerando tutti i giocatori, in testa alla classifica svetta il difensore del Palmeiras, ex Milan, Gustavo Gomez, che attualmente ha già giocato 70 partite, con oltre seimila minuti disputati.

Se invece prendiamo in esame solo le squadre dei campionato europei e delle competizioni Uefa, in testa troviamo Bruno Fernandes, con oltre 5mila e 700 minuti in campo con la maglia del Manchester United., seguito a Hancko del Feyenoord e da Rudiger del Real Madrid. Il giallorosso Cristante è il primo in Italia, con oltre 4mila e settecento minuti giocatori.

Questa la classifica:

Bruno Fernandes (Manchester United) – 5748 minuti giocati

David Hancko (Feyenoord)- 5248 minuti giocati

Antonio Rudiger (Real Madrid) – 5223 minuti giocati

Patrick Berg (Bodo Glimt) – 5141 minuti giocati

Dusan Tadic (Ajax/Fenerbahce) – 5050 minuti giocati

Manuel Akanjii (Man City) – 5049 minuti giocati

Arthur Vermeeren (Royal Antwerp) – 5015 minuti giocati

Federico Valverde (Real Madrid) – 5002 minuti giocati

William Pacho (Eintracht) – 4981 minuti giocati

Nemanja Gudelj (Siviglia) – 4977 minuti giocati

Rodri Hernandez (Man City) – 4964 minuti giocati

Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar) – 4928 minuti giocati

Fredrik Aursnes (Benfica) – 4921 minuti giocati

Callum McGregor (Celtic) – 4896 minuti giocati

Declan Rice (West Ham/Arsenal) – 4871 minuti giocati

Samuel Gustafson (BK Hacken) – 4796 minuti giocati

Bryan Cristante (Roma) – 4782 minuti giocati

Erling Haaland (Man City) – 4782 minuti giocati

Sven Kums (Gent) – 5742 minuti giocati

Stanislav Lobotka (Napoli) – 4724 minuti giocati