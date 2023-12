Vogliono stangarlo: Mou rischia due giornate

AS ROMA NEWS – Se prima dentro Trigoria c’era la certezza che stavolta Josè Mourinho avrebbe evitato la squalifica per le dichiarazioni fatte alla vigilia di Sassuolo-Roma, considerando il tenore della critica rivolta a Marcenaro (“Non ha la stabilità emotiva per arbitrare una partita così”), ora forse tutta questa sicurezza sta cominciando a venire meno.

Perchè dalla procura federale sembra tirare una brutta aria. Che odora di stangata. E’ quanto titola oggi a tutta pagina il Corriere dello Sport: “Vogliono stangarlo”, si legge in apertura del quotidiano.

Nonostante la sfuriata di Tiago Pinto a DAZN (“E’ il momento di dire basta. Quello che ha detto Mourinho non è un’offesa a nessuno. Mi fido del buonsenso della procura“) e la vicinanza mostrata dai Friedkin al proprio allenatore, la procura federale ha intenzione di dare un segnale forte.

“C’è un clima insostenibile“, la frase che circola in via Campania a Roma, dove si trova sia la sede dell’Aia che quella della procura federale. Mourinho rischia dunque due giornate di squalifica. Sarebbe una punizione molto severa, che inasprirebbe ancora di più lo scontro.

Fonte: Corriere dello Sport