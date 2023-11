CIOFFI: “Primo tempo regalato agli avversari, il 3 a 1 è immeritato per la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei friulani ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

La partita?

“Ciò che è mancato è il primo tempo, non puoi venire a Roma e regalare un tempo agli avversari. Siamo stati poco aggressivi e con la palla eravamo impauriti e poco propositivi: così facendo rischi di andare sotto. C’è stata poi una grande reazione e sono moto contento del secondo tempo. Il 3-1 credo sia un po’ pesante. All’intervallo ho detto una cosa molto semplice: noi siamo bianchi o siamo neri, il primo tempo l’abbiamo giocato da grigi e questo non va bene. Più che mancanza di coraggio c’è stata un po’ di indecisione e una squadra come la nostra non se lo può permettere: noi dobbiamo andare al massimo fin da subito, se poi gli avversari sono più bravi allora dobbiamo continuare ancora più forte”.

Sulle prime gare dopo il suo ritorno a Udine.

“Il mio lavoro lo deve giudicare chi mi paga, io giudico i ragazzi e di loro sono molto contento. Hanno dimostrato che se mantengono una certa intensità possono stupire”.

Sulle codizioni di Pereyra

“Il Tucu sta benino, ci è mancato ma Thauvin ha fatto una grande partita”.

GABRIELE CIOFFI IN CONFERENZA STAMPA

Un commento sul match? Un caso che dopo aver tolto Ferreira sono arrivati i gol?

“Abbiamo regalato un tempo alla Roma in termini di fase difensiva, siamo stati passivi e con la palla poco propositivi, sembravamo una squadra senza idee. Sappiamo cosa non dobbiamo fare mai più. I cambi arrivano se un giocatore non ti piace o se il giocatore ha problemi, Ferreira aveva problemi e ha chiesto il cambio, ho spostato Perez a destra. Se mi dici che prendiamo gol perché ho tolto Ferreira, ti spiego perché l’ho tolto. Ferreira era infortunato e l’ho cambiato”.

Cosa è successo dopo l’1-1?

“Abbiamo regalato il primo tempo per un motivo X non definibile, non ho percepito paura, né poca chiarezza. Sono rimasto sorpreso anche io. Ci siamo messi a pensare, dove esco, chi è quell’altro ma non siamo una squadra che può pensare, dobbiamo andare forte, essere aggressivi perché le caratteristiche della squadra erano queste. I ragazzi hanno fatto una grande partita dal punto di vista dell’intensità difensiva, poi 5 tiri in porta e 3 gol penso siano immeritati per la Roma. Abbiamo preso un gol evitabilissimo, l’importante è giocare per le caratteristiche che abbiamo”.