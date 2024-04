Col Napoli senza Llorente e Paredes. De Rossi spera in Lukaku

NOTIZIE AS ROMA – La sconfitta casalinga contro il Bologna lascia scorie non solo fisiche e mentali, ma toglie a Daniele De Rossi due calciatori importanti in vista della difficile trasferta di Napoli di domenica prossima.

Con i cartellini gialli assegnati da Maresca a Paredes (esagerato) e a Llorente costeranno ai due calciatori un turno di stop: né il centrocampista argentino né il difensore spagnolo saranno utilizzabili al Maradona.

Se lo stop del centrale iberico impensierisce fino a un certo punto (giocherà Smalling), pesa di più la squalifica del regista argentino: Cristante farà le sue veci, con Bove di nuovo titolare.

Qualche piccola speranza per Romelu Lukaku: il belga tenterà un recupero lampo per l’importantissima gara di Napoli. Compito difficile ma non impossibile per Big Rom, la cui assenza ieri si è sentita in campo. Oggi intanto Evan Ndicka effettuerà nuovi controlli a livello polmonare che chiariranno meglio la situazione. Anche l’ivoriano potrebbe tornare disponibile per la gara del Maradona, anche se l’obiettivo più realistico potrebbe essere l’Europa.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport

