Maresca, il rapporto difficile con la Roma e il vizio dei gialli. E di Napoli disse: “Amo da morire questa città”

AS ROMA NEWS – E’ bastato un cartellino giallo, indubbiamente esagerato, sventolato in faccia a Paredes (diffidato) dopo pochi minuti dal fischio d’inizio per far perdere le staffe alla squadra giallorossa, e far capire che la partita per la Roma sarebbe stata molto complicata dal punto di vista arbitrale.

Non è una novità con Fabio Maresca, fischietto della sezione di Napoli, in campo. Con lui i giallorossi non hanno di certo un buon feeling. In passato più volte le direzioni di gara dell’arbitro partenopeo hanno fatto venire più di qualche mal di pancia ai romanisti.

All’ammonizione di Paredes, l’Olimpico ha subito iniziato a ribollire di rabbia: già alla vigilia si era contestata la scelta di affidare a un arbitro di Napoli la direzione di un match che precedeva proprio la sfida tra la Roma e gli azzurri di Calzona visti i tanti diffidati in campo. A peggiorare ancora le cose c’è stato il giallo assegnato a Llorente, anche lui sotto diffida, per proteste.

La squadra di De Rossi ha cominciato a innervosirsi, mentre il fischietto campano continuava a tirare fuori gialli a ripetizione, finendo per creare un circolo vizioso in campo. Un vizietto non nuovo a Maresca, che con Mourinho durante un Roma-Milan di qualche anno fa dispensò cartellini a raffica, e fece infuriare i romanisti con una direzione tutt’altro che limpida.

Ma ancora prima il fischietto di Napoli era riuscito a far perdere le staffe anche a Paulo Fonseca dopo un Roma-Sassuolo, sempre per la facilità con cui sanzionava i calciatori in campo: “Gli episodi parlano da soli, sono successe cose incomprensibili. Non capisco come si possa dare il giallo per il primo fallo di Pedro (poi espulso per una seconda ammonizione, ndr), poi non capisco il giallo per il fallo su Pellegrini. Posso capire che l’arbitro non lo veda ma il Var deve intervenire. E poi come si può aver dubbi a dare un rigore del genere come quello per noi nel finale. Proprio non capisco”.

Come se non bastasse oggi fanno discutere le parole d’amore che il fischietto ha rivolto verso Napoli, prossimo avversario della Roma in campionato: “Ho sempre detto e ribadito che non avrei mai voluto cambiare sezione arbitrale. Sono nato a Napoli e spero di morire in questa città perché l’amo troppo“. Parole che ora rimbombano nella testa dei romanisti.

Giallorossi.net – G. Pinoli

