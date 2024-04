La Roma cade, Champions in salita

AS ROMA NEWS – Altro che Bologna in fase calante. Ieri pomeriggio la miglior versione dei rossoblù ha affrontato e battuta la peggiore Roma delle ultime apparizioni all’Olimpico, avvicinandosi sensibilmente alla prossima Champions League e complicando non poco il cammino dei giallorossi verso quella stessa competizione.

Pellegrini e compagni pagano a caro prezzo una condizione psico-fisica non ottimale, arrivando stanchi e forse anche un pizzico scarichi all’appuntamento decisivo contro gli emiliani: il doppio impegno con il Milan, l’ultimo dei quali affrontato in inferiorità numerica, si è fatto sentire eccome sulle gambe dei romanisti. Come se non bastasse i giocatori si fanno innervosire dalla direzione (discutibile) di Maresca, che sembra non avere proprio un buon rapporto con i capitolini.

Pesano poi nell’inerzia del match alcuni episodi chiave che avrebbero potuto cambiare più volte il verso della partita. Primo fra tutti la clamorosa palla gol capitata sul destro di El Shaarawy che il Faraone ha sprecato mandando alto: se l’attaccante avesse fatto il suo, forse ora staremmo parlando di un altro risultato e di un’altra classifica.

Ma nel calcio vince chi è più abile nel fare gol, e il Bologna in questo è stato maestro: El Azzouzi si inventa una rovesciata che si infila all’angolino (troppo passiva però la difesa romanista) su cross dell’ex Calafiori, mentre Paredes fallisce poco dopo la ghiotta chance di rimettere il match in parità calciando a lato un pallone ottimamente riconquistato. E in una partita complicata come questa, certi errori non puoi permetterteli.

E infatti la Roma paga dazio: prima dell’intervallo Zirkzee, giocatore dalla classe cristallina e dalla straordinaria visione di gioco , sfrutta una sponda di El Azzouzi per saltare Mancini e battere Svilar di potenza. La squadra di De Rossi va dunque all’intervallo col morale sotto i tacchi. Risalire la china contro un Bologna così compatto e ben organizzato, ma soprattutto spietato nelle ripartenze, appare un compito molto complicato.

La Roma però riesce a riaccendere le speranze quando Azmoun, subentrato a un impalpabile Abraham, riapre i giochi dopo una serie di conclusioni respinte da Skorupski. Ma l’illusione del pari dura poco: Dybala perde palla a centrocampo, il Bologna riparte e Zirkzee offre di prima uno splendido pallone a Saelemaekers che con un pallonetto batte Svilar e chiude i giochi.

La Roma ci prova fino all’ultimo a tornare in partita, ma non è giornata. Il ko è pesantissimo perchè spegne di fatto ogni possibilità di raggiungere il quarto posto, e complica maledettamente anche il mantenimento della quinta piazza. Il calendario è il problema principale dei giallorossi: tante gare, tutte difficili e tutte ravvicinate. Il rischio di vedersi sorpassati dall’Atalanta è concreto.

Ecco perchè adesso diventa fondamentale provare a vincere a Udine giovedì prossimo, in quei brevissimi 20 minuti di partita che restano da giocare. Tenere lontani i bergamaschi di Gasperini prima dello scontro diretto sarà la mission della Roma da qui al prossimo 26 maggio. Nulla è perduto, ma dopo il ko di ieri la strada verso la Champions si fa maledettamente in salita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini