Col Sassuolo Mou cambia difesa: torna Smalling, tocca a Calafiori

AS ROMA NEWS – Una difesa da inventare. La sosta per le nazionali porta i soliti problemi alla Roma, che per la gara di domenica prossima contro il Sassuolo rischia di non avere due a disposizione due titolari.

Quasi certa l’assenza di Matias Vina, e non tanto per il fastidio alla coscia destra accusato con l’Uruguay (gli esami hanno escluso lesioni), ma perchè il calciatore resterà con la sua nazionale e farà ritorno a Roma solo un giorno prima della gara contro i neroverdi.

Rischia di non farcela neppure Gianluca Mancini: il difensore centrale è rientrato nella Capitale dal ritiro azzurro per una infiammazione alla piede. Nulla di grave, ma il calciatore dovrà osservare qualche giorno di riposo e poi monitorare la situazione.

Sia lui che Vina, dunque, sono a forte rischio per la gara di domenica prossima, e Josè Mourinho dovrà cambiare più di qualcosa in difesa. A destra confermato Karsdorp, a sinistra invece spazio a Calafiori, mentre in mezzo Smalling si candida per tornare titolare: il centrale inglese dovrebbe rientrare in gruppo da domani, e in quel caso partirebbe favorito su Kumbulla.

Per il resto invece previste poche novità, con Zaniolo che tornerà a riprendersi la fascia destra. Turn-over più massiccio ci sarà invece per la prima di Conference League, quando giovedì 16 settembre la Roma affronterà all’Olimpico il CSKA Sofia: da Diawara a Borja Mayoral, quella sarà l’occasione per rivedere in campo chi ha giocato pochissimo in questo avvio di stagione.

