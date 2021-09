Nzonzi in Qatar, la Roma frena: “Non ne sappiamo nulla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La notizia arriva dal Qatar e viene accolta con un certo sollievo dai tifosi giallorossi: Steven Nzonzi è ad un passo dall’accordo con l’Al Rayyan, tanto che il calciatore è atteso già oggi a Doha.

Per la Roma sarebbe un’ottima notizia, dato che il centrocampista francese percepisce ancora uno stipendio da top player in giallorosso. Peccato però che da Trigoria non arrivino conferme sull’affare.

Stando a quanto rivela infatti l’edizione odierna de Il Tempo (A.Austini), dalla Roma fino a ieri raccontavano di “non saperne nulla”. Il calciatore infatti continua a chiedere una corposa buonuscita di un milione e mezzo. Situazione quindi ancora da monitorare con attenzione.

Fonte: Il Tempo