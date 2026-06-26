Colpo Como: acquistato Nico Paz dal Real Madrid per 60 milioni

Nico Paz ha scelto Como. Nonostante il Real Madrid e una valutazione complessiva importante sul tavolo, il talento argentino ha dato il suo via libera alla permanenza in Lombardia, spingendo in maniera decisiva per la chiusura dell’operazione.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano in questi minuti, il Como ha trovato l’accordo totale con il Real Madrid per l’acquisto di Nico Paz. L’intesa tra i due club è stata raggiunta sulla base di una valutazione complessiva da 60 milioni di euro, anche se la cifra effettiva dell’operazione sarà più bassa. La chiave dell’accordo è infatti rappresentata dalla percentuale sulla futura rivendita. Il Como lascerà al Real Madrid una quota importante in caso di trasferimento successivo del giocatore, abbassando così l’esborso immediato per il cartellino. Il Real potrà riacquistarlo il prossimo anno versando 80 milioni nelle casse dei lombardi.

Determinante anche la volontà di Nico Paz, che ha scelto di restare al Como e già nella serata di ieri aveva dato il proprio assenso all’operazione. Una presa di posizione netta, che ha permesso ai club di arrivare alla fumata bianca. Il Como, dopo le indiscrezioni emerse nella notte, si è mosso con decisione ed è riuscito a chiudere un colpo di grande peso. Per Nico Paz si apre così una nuova fase in Serie A, ancora con la maglia del club lombardo.

Fonte: Fabrizio Romano