Colpo Como: acquistato Nico Paz dal Real Madrid per 60 milioni

Nico Paz ha scelto Como. Nonostante il Real Madrid e una valutazione complessiva importante sul tavolo, il talento argentino ha dato il suo via libera alla permanenza in Lombardia, spingendo in maniera decisiva per la chiusura dell’operazione.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano in questi minuti, il Como ha trovato l’accordo totale con il Real Madrid per l’acquisto di Nico Paz. L’intesa tra i due club è stata raggiunta sulla base di una valutazione complessiva da 60 milioni di euro, anche se la cifra effettiva dell’operazione sarà più bassa. La chiave dell’accordo è infatti rappresentata dalla percentuale sulla futura rivendita. Il Como lascerà al Real Madrid una quota importante in caso di trasferimento successivo del giocatore, abbassando così l’esborso immediato per il cartellino. Il Real potrà riacquistarlo il prossimo anno versando 80 milioni nelle casse dei lombardi.
Determinante anche la volontà di Nico Paz, che ha scelto di restare al Como e già nella serata di ieri aveva dato il proprio assenso all’operazione. Una presa di posizione netta, che ha permesso ai club di arrivare alla fumata bianca. Il Como, dopo le indiscrezioni emerse nella notte, si è mosso con decisione ed è riuscito a chiudere un colpo di grande peso. Per Nico Paz si apre così una nuova fase in Serie A, ancora con la maglia del club lombardo.
Fonte: Fabrizio Romano
Paz, come Palestra, Atta e pochissimi altri, è quel calciatore che andava trattato a ogni costo. Bravo il Como.
Con cosa lo tratti con le chiacchiere ? Mi sembra che volonta’ del giocatore sia stata determinante oltre ai soldi dei lariani, per cui non l’avresti preso anche se la cifre fosse stata inferiore.
Cosa vuoi trattare? Capisco che la qualificazione in champions ci abbia fatto credere di poter spandere a piacimento. Ma la realtà è che 60 mln noi li possiamo spendere (forse) dopo aver venduto. Pensi che uno come Paz valga meno? Sono acquisti semplicemente fuori dalla nostra portata.
Greenwood non si muoverà per meno di 50/55M … se pensate che possa venire Greenwood allora potete anche contemplare che la Roma avrebbe potuto muoversi per Paz, Atta o Palestra, poi magari non li prendi, ma io il tentativo lo avrei fatto.
L’avrei preso alla Roma al posto di greenwood che in italia non ha mai giocato.
perche’ ci vuole un patentino speciale per giocare in Italia ?
questi spendono …. e soprattutto spendono bene
I proprietari del Como non solo sono più ricchi dei Friedkin ma a differenza loro spendono e non hanno firmato il settlement agremeent mettendo la Roma in questa prigione
Vallo a dire a chi ancora li difende che il Fair play finanziario lo hanno voluto loro
Per la Roma, il settlement del 2022 era la conseguenza di violazioni pregresse dei parametri finanziari. Firmandolo, il club ha ottenuto un percorso pluriennale per rientrare nei limiti invece di subire immediatamente le sanzioni massime previste.
Abbiamo un monte ingaggi abissalmente superiore.
Leo, i Friedkin spendono e mi sembra che lo abbia notato anche tu. Che poi abbiano speso male è un altro conto. Il settlement agreement non si firma. E’ una regola che va rispettata da tutte le squadre che giocano le coppe europee altrimenti ne vieni escluso. Il Como le regole le dovrà rispettare altrimenti il prossimo anno le Coppe non le giocherà, nel caso dovesse rientrare. Quindi ne stanno approfittando giustamente adesso. Giusto per fare un po di chiarezza.
forse perchè non sono mai stati in Europa….
ma forse eh…..
ps: al momento, considerando al regola del 4+4, il Como può iscrivere in lista Uefa 15 giocatori.
A questo punto, avete SCELTO di essere ignoranti e di ignorare la realtà!
1).. Sotto FpF adesso finirà anche il Como come ogni squadra d’Europa
2).. Non firmare un patto stabilito dall’Uefa poteva significare non solo restare fuori dalle coppe ma anche il non poter fare mercato.
3).. Anche il Milan ha firmato il S.A ne sono usciti vendendo Thiaw a 40 mln più Reijnders il miglior centrocampista della serie A..
Se la Roma vendesse Ndicka è Kone ne uscirebbe
Lo faresti?
Forza Roma
Non me lo sarei mai aspettato!!😱 secondo me l’argentino é uno che sposta molto ed é in continua crescita. Lo avrei preferito anche a greenwood per mio gusto personale… Certo ora il Como per rientrare nei paletti UEFA fará molta fatica o rischia l’esclusione dalla Champions
Per chi non lo sapesse il presidente del Como, Indonesiano, compro la squadra 2/3 anni fa perché voleva girare una serie su una squadra di calcio in Italia, poi é talmente impaccato di soldi che qualcuno gli ha fatto notare che si poteva fare altro.
Il Como l’ha acquistato per 1,500 euri, se fosse costato di più avrebbe finito di girare la serie e avrebbe alzato i tacchi.
Credete troppo alle favole che vi raccontano i giornali, specialmente quelli del nord.
questi prendono e spendono..ma loro nn avranno problemi con il Fpf…noi sarà la solita telenovela x Greenwood…..e chissà se lo prendiamo
Questi del Como ce vedono bene grande colpo giocatore assolutamente determinante. Sono questi i colpi che poi determinano il raggiungimento di certi obiettivi.
a noi invece ce so capitati gli americani col braccino corto
I proprietari del Como i giocatori li comprano i nostri invece se li vendono e stanno a fa una telenovela infinita per Greenwood
Magari fosse venuto da noi, ma ormai viaggia verso i 90 milioni e pure di più. Nel 2027 o torna al Real oppure va in Premier. Lo vedo bene pure al PSG con Lucho scuola Barcellona.
Ecco la società che doveva essere della ROMA !!!
Mo pure i nostri ce fanno un bel regalo quello de vende kone’ e farci fa la Champions con Cristante titolare inamovibile
Come al solito sono dovuti i complimenti al Como.
Se ad un certo punto Fabregas andrà via dal Como, andrà via Nico Paz 10 minuti dopo.
il Como è da quest’anno in Europa… questo vuol dire che dal prossimo anno anche loro devono rispettare i parametri del FFP, ma questa operazione alla fine è a basso costo perché si deve scalare il riscatto pagato dal Real più la percentuale futura e che, a meno di grosse sorprese, se lo ricompreranno facendogli pure guadagnare sopra un ventello… sono bravi, c’è poco da fare!
Se il Como rivenderà il giocatore alla squadra x la percentuale la incasserà il Real mica il Como. Ma probabilmente ti sei solo spiegato male e non ho capito io.
“il Como in 5 minuti porta 60 milioni e si prende Paz” i nostri girano col piattino in mano aspettando offerte per depauperare la squadra di giocatori importanti e ce stanno a mette mesi semmai lo prenderanno per prendere Greenwood
non capisco….ma il Como quando spendera in linea con gli introiti?quanto dura sto festival?comprano da anni sopra alle loro possibiita adesso nico paz 60mln …cosa incassa il Como?
azz da più parti si leggeva che si era promesso all’ Inda…🤣🤣 dopo Palestra altra mazzata….
Così si conducono le trattative quando si ha possibilità di spendere.
Domanda: il Como ora fa le coppe, non è attenzionato dalla UEFA? Che fatturato può avere una squadra che ha un bacino d’utenza pari ad un quartiere (nemmeno grande) di Roma? S’è capito come funziona sto FPF?
intanto per giocare devono pensare a comprare giocatori italiani , come fara er poro Fabregas che non li vole , poi per quelli che parlano di nico paz al posto di greenwood consiglio di andare a vedere chi e greenwood, se non avesse avuto quel problema oggi con 100 milioni ci compravi la scarpa dx
ecco i proprietari che avrei voluto per la Roma basta con gli americani che vogliono solo lo stadio se vuoi fare una grande squadra tiri fuori i soldi e i giocatori li prendi qui invece si fanno le telenovele infinite che si concludono con volevo ma non ho potuto
vabbè i nostri lo avrebbero venduto per 60 milioni no comprato
Il Como a breve avrà problemi. Con il suo bacino d’utenza non potrà mai fare i ricavi necessari a fronte di queste spese. Quindi, ora che sono entrati in Europa sono anche loro sotto la lente delle normative che porta al FFP. Inoltre, hanno un grosso problema per la mancanza in rosa di giovani e italiani. La cosa però più divertente è osservare l’Inter che pensa di prendere tutti e poi restano col cerino in mano
Mo lo girano in prestito all’Inter
Affare per il real. Incassano 60 MIO, se diventa davvero un da Real, gli costa 20 Mio.
Quando uno sta a Como e non va al Bernabeu, o gli piace il pesce di lago o tutto questo fenomeno non è. Ma se lo è, lo pagano 20 Mio.
Una domanda: ma se la SS Sbiadita finisse in B, tutti i laziali ce li troveremmo sui forum giallorossi? Che ansia!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.