Colpo di scena: Mancini falso positivo al Covid, ci sarà contro il Milan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Colpo di scena in casa Roma: Gianluca Mancini non ha contratto il Covid 19. Il difensore giallorosso era un falso positivo, ed è risultato negativo al Coronavirus dopo due tamponi effettuati oggi.

Mancini dunque sarà a disposizione di Fonseca per la partita di lunedì sera sul campo del Milan. E’ lo stesso calciatore a farlo sapere con un post su Instagram nel quale annuncia: “Destinazione San Siro”.

Sciolti dunque tutti i dubbi sul possibile schieramento che l’allenatore sceglierà per affrontare i rossoneri. E’ molto probabile infatti che Fonseca opti per una difesa a tre con Mancini insieme a Ibanez e Kumbulla.

Redazione Giallorossi.net