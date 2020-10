Primavera, la Roma asfalta anche la Lazio: derby stravinto 4 a 0

AS ROMA NEWS – Va in scena questo pomeriggio alle 15 il primo derby Primavera tra la Lazio, attualmente settima in classifica con tre pareggi e una vittoria, e la Roma capolista, al comando del campionato a punteggio pieno.

La redazione di Giallorossi.net vi racconterà la partita in diretta che si gioca al campo “Mirko Fersini” di Formello. Di seguito le formazioni ufficiali e poi la cronaca del match.

LAZIO-ROMA, LA DIRETTA TESTUALE

SECONDO TEMPO

94′ – Finita! La Roma travolge anche la Lazio, finisce 4 a 0 a Formello. Non c’è stata mai partita, i giallorossi mantengono la testa della classifica, sempre a punteggio pieno. A segno Providece, migliore in campo, Milanese, Tripi e Ciervo.

90′ – Quattro minuti di recupero.

83′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Chierico e Tommasini, fuori Zalewski e Ndiaye.

82′ – OCCASIONE ROMA! Podgoreanu sbaglia il gol del 5 a 0 calciando centrale col sinistro a pochi passi dal portiere della Lazio!

78′ – CAMBIO ROMA: dentro Buttaro, fuori Feratovic colpito dai crampi.

74′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! CIERVO!!! L’attaccante va in gol con un bel destro a giro sul secondo palo! Poker giallorosso, Lazio annichilita!

73′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! TRIPI!!! Gran destro dalla distanza del mediano giallorosso, la palla è potente e abbastanza angolata e batte il portiere!

68′ – Tall esce dal campo zoppicando vistosamente, il giocatore sembra disperato. L’attaccante deve uscire, al suo posto Ciervo.

66′ – Ammonito anche Feratovc.

58′ – Ammonito Zalewski.

52′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!! MILANESE! Altra grande percussione di Providence che va via in velocità sulla sinistra, l’attaccante entra in area e mette un cross rasoterra a centro area che trova il tap in di Milanese per il raddoppio giallorosso!

50′ – OCCASIONE ROMA! Darboe a sinistra scappa bene via, palla a Milanese che calcia a giro dal limite, conclusione troppo debole bloccata dal portiere.

46′ – Si riparte.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti uno a zero sulla Lazio grazie a una rete di Providence. I giallorossi dominano la frazione e sprecano una serie infinita di palle gol che avrebbero messo il risultato in ghiaccio. Lazio praticamente mai pericolosa, ma ancora in partita.

45′ – OCCASIONE ROMA! Prima Darboe con un sinistro potente respinto dal portiere e poi un tiro di Milanese sul quale non arriva Podgoreanu portano i giallorossi a un passo dal due a zero!

44′ – OCCASIONE ROMA! Tall tenta l’azione personale e poi calcia in porta col destro mandando a lato! L’attaccante è stato però troppo egoista, c’era Zalewski tutto solo alla sua sinistra!

40′ – OCCASIONE ROMA! Zalewski lancia Providence che mette un bel cross basso per Podgoreanu che col destro va a battere in porta facendosi però respingere la conclusione da un difensore avversario!

37′ – OCCASIONE LAZIO: conclusione di Castigliani dal limite, tiro potente ma centrale, Boer blocca in due tempi.

35′ – La Lazio sta provando ad aumentare la pressione senza grande successo, la Roma sta controllando senza soffrire.

27′ – OCCASIONE ROMA! Gran destro di Darboe dal limite deviato da Franco che stava per fare il più classico degli autogol!

21′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! PROVIDENCE!! Zalewski lancia in porta l’ala francese che accelera, entra in area e batte il portiere con un sinistro rasoterra! Roma meritatamente in vantaggio!

12′ – OCCASIONE ROMA! Grande azione di Milanese, palla in area per Darboe che salta il diretto avversario e poi calcia a botta sicura: conclusione incredibilmente centrale, blocca il portiere della Lazio!

10′ – Primi dieci minuti a forti tinte giallorosse. La squadra di Alberto De Rossi ha preso subito in mano la partita, Lazio tutta chiusa nella propria metà campo.

5′ – OCCASIONE ROMA! Bel cross dalla destra di Podgoreanu, Tall ci arriva di testa in tuffo ma manda la palla fuori non impattando bene!

0′ – Fischia l’arbitro, comincia il derby Primavera!

LAZIO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SS LAZIO (4-3-1-2) : Furlanetto; Novella, Franco, Adeagbo, Ndrecka; Czyz, Marino A. (C), Shehu; Cerbara; Raúl Moro, Castigliani.

A disp.: Peruzzi (GK), Zappala, Migliorati, Pica, Marino T., Bertini, Nasri, Cesaroni, Marinacci, Tare, Mancini, Campagna.

All.: Menichini.

AS ROMA (3-4-2-1) : Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovič; Pogdoreanu, Tripi (C), Darboe, Providence; Zalewski, Milanese; Tall.

A disp.: Mastrantonio (GK), Megyeri (GK), Morichelli, Astrologo, Chierico, Ciervo, Muteba, Bamba, Tomassini, Buttaro, Cassano, Evangelisti.

All.: De Rossi.

Giallorossi.net – A. Fiorini