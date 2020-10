Serie A: l’Inter batte il Genoa col solito Lukaku. Tonfo Atalanta, la Sampdoria passa a Bergamo (1-3)

ALTRE NOTIZIE – Risultato a sorpresa nel primo match di campionato della giornata: la Sampdoria di Claudio Ranieri si conferma mina vagante del campionato battendo l’Atalanta di Gasperini per due a zero.

Vantaggio dei doriani al 13′ di gioco con il solito Quagliarella, in rete dopo l’assist di Damsgaard. Nel finale di primo tempo lo stesso attaccante sbaglia però un calcio di rigore. Nella ripresa raddoppio dei liguri, a segno con Thorsby.

La partita sembra chiusa, ma un rigore realizzato da Zapata al minuto 80′ riapre improvvisamente il match. L’Atalanta di riversa nella metà campo della Samp, ma un contropiede di Keita finalizzato da Jankto chiude definitivamente il match. I bergamaschi restano fermi a quota 9 punti, gli stessi dei doriani che fanno così un gran balzo in classifica.

Nel match delle 18, vittoria dell’Inter sul campo del Genoa per due a zero. La squadra di Conte supera i rossoblu grazie a un bel gol del solito Romelu Lukaku e a una rete di D’Ambrosio dopo una sponda di Ranocchia su calcio d’angolo. I nerazzurri salgono a quota dieci punti, piazzandosi al terzo posto in classifica.

Redazione Giallorossi.net