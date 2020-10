Smalling, niente Europa League: forse in campo per Roma-Fiorentina

AS ROMA NEWS – Chris Smalling salterà di sicuro Milan-Roma, ma il suo recupero non è previsto nemmeno per la gara di Europa League contro il Cska Sofia in programma giovedì prossimo. Lo rivela il quotidiano “Il Tempo” (A. Austini) oggi in edicola.

Il difensore proverà il recupero già per la gara di Europa League, ma difficilmente ce la farà. Più probabile che il centrale riesca a strappare una convocazione per il match successivo, quello in programma il 1 novembre contro la Fiorentina all’Olimpico.

Smalling sta continuano ad effettuare lavoro individuale per recuperare dal problema al ginocchio. Forse già oggi, durante la conferenza stampa di Fonseca in programma alle ore 14, si saprà di più sulle condizioni fisiche del giocatore e i tempi di recupero.