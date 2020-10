Fonseca torna alla Formula Tre. Mancini, Ibanez e Kumbulla all’esame di maturità

AS ROMA NEWS – Con il recupero di Gianliuca Mancini, tornato a disposizione di Fonseca alla vigilia dell’importantissima gara contro il Milan di domani sera, l’allenatore portoghese tornerà alla difesa a tre.

In porta giocherà Mirante, che si riprende i pali nonostante la bella prestazione di Pau Lopez in coppa. Dietro torna la linea giovane, con Mancini, Ibanez e Kumbulla che dovranno vedersela con un cliente scomodo come Zlatan Ibrahimovic. Un test che può assomigliare a in vero e proprio esame di maturità.

A centrocampo Veretout sarà affiancato da Pellegrini, mentre sulle corsie laterali Santon si riprende la destra e Spinazzola la sinistra. In attacco Pedro e Mkhitaryan supporteranno l’intoccabile Edin Dzeko.

Per la Roma quella di domani è un’occasione particolarmente importante: uscire da San Siro con un risultato positivo cambierebbe improvvisamente l’inerzia della stagione. Fonseca, ancora a caccia di una vittoria contro una big, è convinto che la sua Roma può farcela.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Tempo