Colpo di stato in Guinea: Diawara e i suoi compagni di nazionale isolati in hotel

AS ROMA NEWS – Problemi extra calcistici per Amadou Diawara, che attualmente si trova con la sua nazionale in Guinea.

Questa mattina, infatti, un reparto dei colpi speciali dell’esercito guineano guidato dal colonnello Doumbouya ha preso d’assalto il quartiere presidenziale di Conakry, capitale del paese, rapendo il presidente Alpha Condé.

Secondo quanto scrive L’Equipe, Guinea e Marocco, che domani dovrebbero affrontarsi per le qualificazione ai Mondiali in Qatar nel 2022, sono attualmente isolate in hotel a 3 km dal palazzo presidenziale.

In attesa di comunicazioni da parte della FIFA in merito alla disputa della gara, il colonnello Doumbouya ha annunciato sulla tv nazionale lo scioglimento del governo e di ogni istituzione.