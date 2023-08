Colpo Lukaku, il Corsport: “BIG ROMA”, la Gazzetta: “Un Kolossal”, Tuttosport: “Hanno vinto i tifosi”

NOTIZIE AS ROMA – Il possibile colpo Lukaku da parte dei Friedkin, partiti ieri per Londra proprio per cercare di chiudere l’affare in fretta, ha occupato tutte le prime pagine dei quotidiani nostrani.

“BIG ROMA“, titola a tutta pagina il Corriere dello Sport, sia nell’edizione nazionale che in quella romana. “I Friedkin e Pinto sono a Londra per il supercolpo Lukaku. Il Chelsea dice sì al prestito, tifosi pazzi del belga, città in delirio“.

Apertura a tutta pagina anche per la Gazzetta dello Sport, che scrive: “Roma Kolossal Lukaku. Il colpo dei Friedkin: blitz a Londra, Romelu è atteso a ore. E con Dybala può ribaltare il campionato“. Per la Gazzetta il nuovo duo d’attacco ricorda quello formato da Charles e Sivori tanti anni fa nella Juventus.

Diverso il tenore e l’enfasi dell’apertura di Tuttosport, diretta interessata all’affare Lukaku visto che anche la Juventus avrebbe voluto il belga. “Hanno vinto i tifosi“, titola il quotidiano sportivo torinese, “Osteggiato con forza dal popolo bianconero, lo scambio col Chelsea sfuma“.

Giallorossi.net – F. Turacciolo