“Vado a prendere Lukaku”. Così Tiago Pinto ha informato Dybala dell’arrivo di Big Rom

AS ROMA NOTIZIE – Notizie, spifferi, indiscrezioni. Il possibile arrivo di Romelu Lukaku in giallorosso sta scatenando giornali e giornalisti, che oggi raccontano i retroscena di una trattativa però ancora in pieno svolgimento.

Secondo quanto racconta l’edizione odierna del Corriere della Sera (M. Colombo), tutto comincia a Trigoria giovedì pomeriggio, quando esce la notizia dell’acquisto di Sardar Azmoun, un nome che non scalda la piazza romanista.

E così Tiago Pinto decide di informare i giocatori più rappresentativi della rosa giallorossa, Dybala in primis, che il mercato non finirà con l’arrivo dell’iraniano: “Proverò a prendere Lukaku“, la promessa del gm ai suoi calciatori.

L’entusiasmo tra i giocatori dilaga. Lo stesso Dybala, che non aveva nascosto un pizzico di delusione per il mancato arrivo dell’amico Alvaro Morata, ritrova il sorriso. Ora però la palla passa a Romelu, che deve fornire l’ultimo sì.

Fonte: Corriere della Sera