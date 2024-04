Comanda la Roma

AS ROMA NEWS – La Roma torna a vincere a San Siro dopo ben sette anni e lo fa nel match di andata dei quarti di finale di Europa League, compiendo un passo importante ma non decisivo verso il traguardo delle semifinali. Il Milan si arrende al gol di Gianluca Mancini, sempre più beniamino dei tifosi romanisti: dopo aver deciso appena cinque giorni fa il derby della Capitale, il difensore ci ha preso gusto e si ripete al Meazza.

La vittoria di misura è un risultato che rispecchia piuttosto fedelmente quanto fatto in campo dalle due squadre: i ragazzi di De Rossi hanno interpretato meglio la partita, meritando di portarsi a casa un risultato prestigioso contro un Milan molto al di sotto delle aspettative. Ma la prestazione sottotono dei rossoneri è merito in gran parte della Roma e delle scelte del suo allenatore.

A prendersi la scena è proprio mister De Rossi, che stravince il duello con Pioli: azzeccatissima la mossa a sorpresa di schierare El Shaarawy largo a destra in una sorta di 4-4-2 ideato per arginare le scorribande di Theo Hernandez e Leao sulla corsia sinistra rossonera, il vero punto di forza dei lombardi. Il risultato c’è, ed è pieno: i due giocatori più temibili del Milan vengono resi di fatto inoffensivi.

La squadra di Pioli ne risente e fatica a trovare contromosse, affidandosi unicamente al tiro dalla distanza di Reijnders, che nel corso della partita ingaggia una sorta di sfida personale con Svilar, con il portiere serbo a uscirne vincitore. La Roma, dopo aver trovato il gol del vantaggio ripetendo lo schema del derby (angolo di Dybala per la testa di Mancini), continua a tenere il campo con grande personalità, non disdegnando la ricerca della rete del raddoppio.

Il Milan invece è spento, senza ritmo, imbrigliato alla perfezione da una Roma sempre sul pezzo. La squadra di De Rossi sa quando provare ad attaccare e quando è il momento di difendersi, legge perfettamente i momenti del match e rischia una sola volta di capitolare, quando a tre minuti dal novantesimo Chukwueze pesca Giroud a pochi passi da Svilar, con il francese che centra la traversa. A voler trovare il pelo nell’uovo, ai giallorossi è mancata un pizzico di cattiveria nell’affondare i rossoneri nel loro momento peggiore, ma è un peccato veniale. La macchia della serata è l’ammonizione di Cristante, che salterà il ritorno all’Olimpico.

Il primo round va alla Roma, che conferma di aver letteralmente cambiato marcia da quando De Rossi siede sulla panchina un tempo occupata da Mourinho. Oltre ai risultati, il tecnico di Ostia sta dimostrando di saper gestire la rosa e di avere idee vincenti, riuscendo a mettere sotto scacco un allenatore esperto come Pioli. Ma DDR non si accontenta: “Se a Udine non saremo così feroci, allora ho ancora tanta strada da fare e i giocatori non hanno capito quale è l’atteggiamento da tenere“, il monito dell’allenatore a fine partita. I lupi devono avere ancora fame.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

