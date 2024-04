DE ROSSI: “Tocca a Smalling, sono sicuro che farà bene. Le nostre convinzioni sono salde”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Milan-Roma, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Il ritorno di Smalling?

“Lui è un giocatore che ha tante gare in Europa, è forte. Quando facciamo scelte, le facciamo anche su due partite. Avrei voluto farlo giocare in una di queste due importanti, Diego ha giocato benissimo con la Lazio. Oggi toccherà a Chris, sono sicuro che farà bene. L’abbiamo visto bene anche in allenamento”.

Spinazzola cosa può garantire rispetto ad Angelino?

“Ha caratteristiche diverse. Magari Angelino con due tocchi ti fa uscire dalla pressione in maniera unica, Spina ha uno strappo diverso, porta palla in mezzo al campo. Ci dà soluzioni diverse e dobbiamo essere noi bravi a riconoscere le caratteristiche dei giocatori”.

Quali sono le vostre convinzioni?

“Le convinzioni le abbiamo salde. Delle volte si può cambiare idea e fare errori, l’importante è che siano convinti i giocatori, dipende da come tu lo trasmetti e dai risultati”.

Che effetto fa a livello emozionale questo stadio?

“Un effetto che conosco. Un’altra visuale: sono fermo. Ho ancora meno tempo per vedere lo stadio pieno, in ogni secondo nella partita c’è qualcosa a cui pensare e dire. Sono abituato”.

