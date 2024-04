PIOLI: “Il pareggio ci stava. Il loro gol viziato da un precedente fuorigioco. Se c’è una squadra che può ribaltare questo risultato è il Milan”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di andata dei quarti di finale di Europa League che si è appena giocato a San Siro contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

L’analisi della partita?

“Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo. Dovevamo essere più coraggiosi, abbiamo lasciato troppe giocate a loro. Un paio di situazioni le hanno create, ma abbiamo preso gol da angolo dove sono stati più furbi di noi. La gara l’abbiamo fatta, forse non con quella lucidità che abbiamo messo in campo ultimamente, il pareggio ci stava. La squadra può far meglio e di più”.

Vi è mancato qualcosa tatticamente o tecnicamente?

“El Shaarawy a destra per cercare di ostacolare la nostra coppia a sinistra non ce lo aspettavamo, ma non è cambiato nulla per quello che avevamo preparato. Abbiamo fatto tanti tiri ma non con la giusta precisione. Abbiamo avuto situazioni per pareggiare, nella ripresa la squadra mi è piaciuta di più. Dovevamo prendere dei rischi se volevi prendere gli avversari con cosi tanta qualità, ci è mancata la situazione dove potevamo sbloccare la partita”.

La preoccupa più la sconfitta o la prova insufficiente di qualche singolo come Leao?

“Non mi preoccupa, mi aspetto tanto orgoglio e volontà. Ribaltare il risultato non sarà facile, possono farlo squadre forti a livello mentale e ho detto che se c’è una squadra che può riuscirci siamo noi”.

In cosa doveva essere più coraggiosa la squadra?

“Volevamo essere aggressivi con i due attaccanti sui difensori centrali della Roma, sapevamo che Dybala sarebbe andato alle spalle dei nostri centrocampisti per creare superiorità numerica nella costruzione loro. All’inizio abbiamo mantenuto troppo il due contro uno con Lukaku e non rompendo abbiamo costretto Bennacer e Reijnders a ballare il due contro tre, dopo non siamo riusciti a recuperare troppi palloni. Nella ripresa lo abbiamo fatto meglio, loro hanno anche la qualità di saltarti con le giocate e gli uno-due. La scelta era diversa per come l’avevamo preparata. Mi piace parlare più di calcio che degli arbitri, ma il fuorigioco di dove è nato il gol della Roma… Abraham che colpisce la palla con la mano… Dobbiamo far meglio, giocare come sappiamo e così potremmo ribaltare il risultato”.

Lukaku sembrerebbe in gioco per questioni di millimetri.

“Anche lì abbiamo sbagliato un’uscita, siamo usciti sul terzino loro. Abbiamo giocato una discreta partite e non ottima, però abbiamo le qualità per farlo giovedì prossimo”.

È mancata la comunicazione in campo?

“Assolutamente. La comunicazione fa parte dell’organizzazione di una squadra. Loftus-Cheek dovevamo stringersi in quella situazione lì a centrocampo”.

Perché hai cambiato così tardi? Ti aspettavi qualcosa da Pulisic e Leao?

“Sono giocatori che stavano giocando a livello alto e in fiducia, puoi aspettarti sempre una giocata importante da loro. Nella ripresa stavamo facendo la gara, poi è mancata la giocata finale. Ho fatto i cambi quando l’ho ritenuti giusti”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!