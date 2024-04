MILAN-ROMA 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Va alla Roma il primo round del derby italiano di coppa, con Mancini che segna ancora dopo il gol al derby e regala un successo prezioso in vista del ritorno. Il Milan, poco efficace, deve arrendersi.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi a San Siro per affrontare i rossoneri nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League:

Svilar 7 – Reijnders ne testa i riflessi, lui risponde presente. Provvidenziale anche nel tiro-cross fortunoso di Adli. Certezza.

Celik 7,5 – Partita praticamente perfetta: annulla Leao, rendendolo inoffensivo.

Mancini 8 – Idolo assoluto. Dopo aver castigato la Lazio, colpisce anche il Milan e regala ai suoi un risultato prezioso in vista del ritorno.

Smalling 7 – Rientro in campo più che convincente. Solo una sbavatura in fase di costruzione, per il resto ottimo in marcatura su Giroud.

Spinazzola 7 – Stasera a San Siro si è rivisto lo Spina dei bei tempi. Quando sgasa, Calabria non lo prende mai. Nella ripresa bada più al sodo, e lo fa con efficacia.

Cristante 6,5 – Peccato per quel giallo che gli impedirà di giocare il ritorno. Per il resto tantissima legna in mezzo al campo.

Paredes 7 – Sempre ben posizionato, catalizza palloni anche quando c’è da ripulire l’area di rigore. Dall’88’ Bove sv.

Pellegrini 6,5 – Tatticamente impeccabile. Fa densità in mezzo al campo per poi allargarsi a sinistra. Dall’88’ Aouar sv.

Dybala 7 – Gioca a tutto campo, cercando principalmente di ricamare le trame offensive giallorosse. Qualità imprescindibile per la manovra della Roma. Peccato che non riesca ad armare nella maniera giusta il suo sinistro, ma regala comunque l’assist per la rete della vittoria giallorossa. Dall’80’ Abraham sv.

Lukaku 6,5 – Stavolta è nel vivo della partita. Bravo nel gioco di sponda, El Shaarawy cerca più volte di offrirgli il pallone del gol senza fortuna. Ma la prestazione resta positiva.

El Shaarawy 7,5 – Schierato largo a destra in una sorta di 4-4-2, gioca una partita sontuosa sdoppiandosi alla perfezione nel ruolo di esterno a tutta fascia. Copre, ma garantisce anche qualità e spinta. Tra i migliori in assoluto.

DANIELE DE ROSSI 8 – Stravince il primo confronto con Pioli indovinando ogni mossa, a cominciare dall’intuizione vincente di El Shaarawy esterno destro. Si è ampiamente guadagnato il rinnovo di contratto, a prescindere da come finirà questa doppia sfida, ancora apertissima.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

