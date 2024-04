SMALLING: “Serata speciale, De Rossi ha dato una grande svolta alla Roma. Per me è stata una delle stagioni più dure della mia carriera”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chris Smalling parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Milan-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di andata dei quarti di finale di Europa League appena conclusa a San Siro:

Non hai giocato tanto in questa stagione, questa sera cosa signidfica per te?

“Una serata speciale, per me una delle stagioni più difficili della carriera, tanti mesi fuori, difficile anche a livello mentale. Sono contento di aver contribuito alla vittoria”.

Cosa ha fatto la differenza oggi?

“La nostra convinzione, abbiamo occupato gli spazi con grande fiducia. Vittoria meritata”.

Cosa significa questo nuovo capitolo con De Rossi?

“Ha dato una grande svolta al club. Partite entusiasmanti sia in Italia che in Europa”.

