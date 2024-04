“Magici”, “Canta Roma, Milan al buio”, “Ancora Mancini”, “Roma sogna”. Le prime pagine dei giornali dopo la vittoria di San Siro (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Dopo aver vinto il derby della Capitale, la Roma si aggiudica anche il primo round di quello di Europa League contro il Milan: a San Siro decide un gol di Gianluca Mancini, realizzato nel primo tempo.

I giornali oggi in edicola omaggiano l’impresa dei giallorossi, a cominciare dal Corriere dello Sport: “Magici“, titola il quotidiano, riferendosi anche alla straordinaria vittoria dell’Atalanta sul campo del Liverpool.

Meno enfatica la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che a sorpresa decide di dedicare ampio spazio alla vittoria della Dea all’Anfield Road mettendo in secondo piano la sconfitta del Milan per mano dei giallorossi: “Canta Roma”, il titolo scelto dal quotidiano sportivo milanese. “Milan al buio, ora sono guai. Giovedì all’Olimpico serve l’impresa“, scrive la Gazzetta.

“La Roma stende il Milan a San Siro“, scrive in prima pagina Il Tempo, “Ancora Mancini. E la Roma sogna“, titola in modo più enfatico Il Messaggero, mentre il Romanista sceglie “Roma ce sa fa” per aprire il suo giornale.

Giallorossi.net – G. Pinoli