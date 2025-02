CONCEICAO: “Partita preparata con un solo allenamento, sono soddisfatto. L’equilibrio è fondamentale nel gioco del calcio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sergio Conceicao, allenatore del Milan, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Coppa Italia che si è appena giocato a San Siro contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Stasera si è vista la base che vuoi vedere?

“Io parlo di base come cose essenziali della vita. Sono soddisfatto, per questa partita abbiamo fatto solo un allenamento perché giochiamo ogni tre giorni. Ho giocatori intelligenti e sono contento di loro. Il secondo gol è un bel recupero a centrocampo, avevamo lavorato su questo aspetto. Felix e Gimenez hanno subito capito le richieste”.

Il gol di Felix?

“Bel gol. L’importante è aver vinto, ora mancano tre partite per alzare il trofeo. Contro l’Empoli sarà difficile, il campionato italiano è complicato. Speriamo di andare avanti così”.

Quanto è importante avere equilibrio in questa squadra?

“Fondamentale. Il calcio si basa sull’equilibrio. Anche oggi ho visto dei segnali che non mi sono piaciuti, ma ci stiamo lavorando per migliorare. È essenziale avere equilibrio”.

Leao può fare di più?

“Sì, molto di più. Ha delle qualità incredibili, deve lavorare di più quando non ha il pallone tra i piedi. Deve capire che gioca all’interno di una squadra, deve essere a disposizione in tutti i momenti per la squadra. Non è facile uscire dalla comfort zone, ma per è essenziale. È un grandissimo giocatore, ma può arrivare ad un livello ancora superiore”.

Trova delle similitudini con il tuo vecchio Porto?

“Non ancora. Stiamo lavorando per essere più compatto e aggressivi. Con il mercato di gennaio possiamo cominciare a lavorare di più perché i nuovi acquisti hanno le caratteristiche che piacciono a me”.