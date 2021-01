Contatti tra Roma e Everton, scambio Olsen-Bernard: si può

AS ROMA CALCIOMERCATO – Più di una semplice idea di mercato. La Roma e gli inglesi dell’Everton, club allenato dall’ex giallorosso Carlo Ancelotti, sono in contatto da giorni per parlare del possibile passaggio a titolo definitivo di Robin Olsen alla corte degli inglesi.

E il fatto che a Fonseca piaccia, e molto, il brasiliano Bernard, indicato alla dirigenza giallorossa come calciatore gradito per gennaio, può mettere in moto uno scambio tra i due calciatori con eventuale conguaglio. L’affare tra Roma e Everton, racconta oggi Il Messaggero (S. Carina – U. Trani), è possibile.

In questo modo Fonseca sarebbe accontentato, con un attaccante in più in rosa da alternare agli altri “piccoletti” Pedro e Mkhitaryan. La Roma, usando la carta Olsen, risparmierebbe sul costo del cartellino e si “libererebbe” di un esubero ormai fuori dal progetto come il portiere svedese, voluto da Monchi per sostituire Alisson.

Fonte: Il Messaggero