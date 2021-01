FONSECA: “Squadra motivata. Pastore non è pronto. Zaniolo? Non entro nella vita privata dei giocatori, con noi è un professionista”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca protagonista della prima conferenza stampa del 2021, alla vigilia di Roma-Sampdoria, gara che segna l’inizio del nuovo anno calcistico giallorosso.

Di seguito tutte le domande poste da giornali e radio all’allenatore portoghese e le risposte date dal tecnico sull’impegno di domani, ma anche sul mercato di gennaio appena cominciato:

Sky Sport: “Come arriva la squadra alla partita dopo la sosta?”

“La squadra sta bene, siamo tornati motivati. Siamo pronti per iniziare l’anno nel modo migliore”.

Sky Sport: “Ha parlato con Pinto di mercato?”

“Sì, stiamo parlando normalmente. Sto aspettando che arrivi per continuare, ma stiamo già parlando”.

Gazzetta dello Sport: “Dzeko e Quagliarella ancora decisivi nonostante l’età. Come mai?”

“Per me i giocatori non hanno età. Dzeko e Quagliarella sono ottimi professionisti, e grandi giocatori. I giocatori non hanno età ma rendimento, e loro hanno grande rendimento”.

Il Romanista: “Cristante è diffidato: domani giocherà?”

“Vediamo domani”.

Corriere dello Sport: “Ultimamente si parla più di Zaniolo che di Dzeko o Mkhitaryan. Quanto può incidere la vita privata sul rendimento dell’atleta? Lei ha parlato con Zaniolo?”

“Io non entro nella vita privata dei giocatori. Quando lui sta qui, si comporta da professionista”.

Il Tempo: “Persi Pedro e Calafiori per problemi muscolari. Serviva una pausa più lunga a Natale?”

“Mi sarebbe piaciuto, ma non è possibile con questo problema”.

Ansa: “Come ha visto Pastore? Può essere convocato domani?”

“No…Pastore non è pronto. E’ appena tornato, ora gli serve un lavoro specifico, non è possibile vederlo domani”.

Rete Sport: “Come sta la squadra fisicamente?”

“La squadra sta bene, abbiamo lavorato bene. La squadra è motivata, e questo può incidere sul fisico”.

Tele Radio Stereo: “Domani arbitrerà Guida, addetto al Var contro il Sassuolo. Teme questa designazione?”

“Non abbiamo avuto un buon arbitraggio contro il Sassuolo, ma ho fiducia nell’arbitro”.

Centro Suono Sport: “E’ più importante l’identità nel calcio o cercare una strategia diversa per ogni avversario diverso?”

“Sono tutti e due importanti. Avere un’identità è importante, ma è veramente importante anche avere sempre una strategia in base all’avversario”.

Roma TV: “Come avete lavorato questa settimana?”

“Ci siamo fermati pochi giorni. Abbiamo lavorato individualmente il primo giorno, ma per precauzione”.

Roma Radio: “La Samp è forse la squadra più insidiosa tra quelle di metà classifica?”

“E’ una delle più forti. Sta facendo un grande campionato, Ranieri è un grandissimo allenatore e la squadra è molto forte, e fa sempre grandi risultati contro le grandi. Mi aspetto davvero una partita difficile domani”.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini