ROMA-SAMPDORIA: i convocati di Ranieri

NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri ha stilato la lista dei convocati della Sampdoria per la gara di domani pomeriggio contro la Roma.

Il tecnico blucerchiato recupera il terzino Bereszynski, presente anche l’esterno Candreva. Chi non sarà della partita è Keita Balde, out per squalifica.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.t

Attaccanti: La Gumina, Quagliarella, Ramírez