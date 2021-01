ROMA-SAMPDORIA, i convocati di Fonseca: out Calafiori e Pedro. In lista Darboe, Providence e Podgoreanu

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita di domani pomeriggio contro la Sampdoria.

Non figurano in lista né Spinazzola né Calafiori, così come Mirante e Pedro. Out anche Fazio per un fastidio al ginocchio. Chiamati tre Primavera: si tratta del centrocampista Darboe e degli esterni d’attacco Providence e Podgoreanu, a conferma di come Fonseca abbia sia un po’ “corto” in quel reparto. Out anche Pastore.

Questo il tweet della As Roma con l’elenco completo dei convocati: