Verso Roma-Sampdoria: Pedro out, tocca a Pellegrini. Ranieri perde Ferrari e prepara la carta Verre

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca, che parlerà oggi alle 13 in conferenza stampa, perde anche Pedro in vista della partita di domani contro la Samp. Lo spagnolo ha accusato un problema muscolare che lo terrà fuori dal match, così come Mirante e Spinazzola. In dubbio anche la presenza di Calafiori per un affaticamento.

A questo punto la formazione della Roma per domani sembra già scritta: in porta tornerà Pau Lopez, in difesa Smalling sembra in vantaggio su Cristante (che però ha ancora qualche piccola chance di spuntarla) con Ibanez e Mancini ai lati. Sulle fasce agiranno Karsdorp e Peres, mentre a centrocampo toccherà a Villar guidare la regia, con Veretout a coprirgli le spalle. Sulla trequarti agiranno Mkhitaryan e Pellegrini, con Dzeko di punta.

Nella Sampdoria invece Ranieri perde Ferrari, che sembra non farcela per la partita di domani. In forse anche Bereszynski, che però sembra sulla strada del recupero e potrebbe stringere i denti per domani. Occhi puntati soprattutto sull’attacco, dove insieme a Quagliarella potrebbe giocare a sorpresa l’ex romanista Valerio Verre. Altrimenti sarà confermato Gaston Ramirez.

Giallorossi.net – G. Pinoli