Corsport: “Inter, Zhang dà mandato a vendere”. La smentita del club: “Notizia priva di fondamento”

ALTRE NOTIZIE – “Zhang può lasciare”. L’Inter, ovviamente. E’ il titolone sparato oggi sulle pagine del Corriere dello Sport che lancia una clamorosa indiscrezione: i facoltosi cinesi del gruppo Suning si apprestano a uscire dal calcio italiano dopo aver speso tanti soldi per provare a costruire un club vincente.

Per ora la missione è fallita, dato che l’Inter di Conte è rimasta fino a oggi a bocca asciutta. Quest’anno i nerazzurri sono già fuori dalla Champions (e anche dall’Europa League, visto il 4° posto ottenuto nel girone), e le ambizioni restano legate al campionato, che però vede tante squadre in lizza per la vittoria del titolo.

Nel frattempo però Zhang sembra aver deciso di mollare l’Inter e avrebbe già dato mandato alla banca Rothschild di trovare possibili acquirenti per il club nerazzurro. Intanto i cinesi hanno deciso per il blocco degli acquisti sul mercato di gennaio, intenzionato a seguire una politica di “austerity” dopo le spese folli degli ultimi anni.

Pochi minuti fa però è arrivata la smentita del club nerazzurro con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento”.

Fonte: Corriere dello Sport