Conte aspetta la Juve, la Roma pensa a Thiago Motta

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Tutti parlano di Antonio Conte, ma al momento il nome caldo per la panchina della Roma del prossimo anno è quello di Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna.

Lo sostiene l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), che racconta come ci siano già stati dei contatti tra l’ex pupillo di Mourinho ai tempi dell’Inter e il club capitolino dopo la finale di Budapest persa contro il Siviglia. In quel momento il futuro dello Special One pareva in bilico, ma poi il tecnico ha fugato ogni dubbio restando in giallorosso.

Ora però le cose sono cambiate: il tecnico portoghese è in scadenza di contratto, e i Friedkin non sembrano intenzionati a parlare di rinnovo. Le sirene saudite sono sempre più forti, e per questo a Trigoria si sta già pensando a un futuro senza Mou.

I primi indizi potrebbero portare ad Antonio Conte vista l’auto-candidatura pubblica, in realtà il tecnico pugliese sta aspettando una mossa della Juventus, e solo in seconda battuta valuterebbe Roma e Napoli. Ecco perchè il nome che circola con maggior insistenza a Trigoria è proprio quello di Tiago Motta. Un profilo che convince per diversi aspetti: ha personalità, sa lavorare coi giovani, non avrebbe pretese esagerate.

Un nome che probabilmente non accenderebbe la fantasia della piazza romanista, specie dopo aver avuto uno come Mourinho. Friedkin sa che una probabile separazione da Josè potrebbe essere attutita solo da un altro top in panchina. Ma bisogna fare i conti con i limiti del fair play e con la necessità di costruire un progetto nel tempo.

Fonte: Leggo