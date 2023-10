Friedkin e Mourinho, il grande freddo

AS ROMA NEWS – Nessun contatto. Nessuna chiamata. Nessun gesto che lasci presagire a un colloquio volto a parlare del futuro tecnico della Roma. Dan Friedkin sembra proprio non avere intenzione di proseguire la sua avventura da presidente del club capitolino con Mourinho come guida della squadra.

Strano pensarlo ora, dopo che appena due anni e mezzo fa il texano era andato dritto sul profilo dello Special One per mettere la sua prima firma sul nuovo progetto Roma. Una mossa a sorpresa che aveva spiazzato tutti, riportando nella piazza giallorossa un entusiasmo che mancava dai tempi dello scudetto.

I Friedkin erano riusciti a convincere Mourinho presentandogli una sfida nuova, affascinante, un’avventura su cui il portoghese si era tuffato a capofitto, diventando pian piano una sola entità non solo con l’ambiente romanista ma con l’intero centro sportivo di Trigoria.

Ma se dopo la vittoria della Conference League i rapporti tra Mourinho e Friedkin sembravano ottimi, ora qualcosa pare essersi incrinato tra i due. Le polemiche con gli arbitri, gli attriti con la Uefa, le continue frecciate al mercato e le mancate qualificazioni alla Champions pare non siano state troppo gradite dalla proprietà.

Arrivati a pochi mesi dalla scadenza del contratto la situazione pare essersi cristallizzata: Dan Friedkin non ha manifestato nessuna volontà di parlare di futuro con Mourinho. L’allenatore, da parte sua, non chiuderebbe la porta a un rinnovo con la Roma: il portoghese in giallorosso si trova benissimo, ama il pubblico e la sua squadra, ed è ancora motivato a portare altri trofei nella bacheca del club. Ma ovviamente non aspetterà in eterno.

Cosa succederà da qui al prossimo giugno però è impossibile saperlo: c’è chi afferma che il divorzio a fine stagione sia scontato, altri invece sostengono che un colpo di scena sia ancora possibile. I risultati, come al solito, saranno determinanti nello spostare l’ago della bilancia: con una Roma di nuovo ai vertici della Serie A potrebbero riaprirsi scenari al momento impensabili.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista / Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport