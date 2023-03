Conte, ufficiale l’addio al Tottenham: separazione consensuale

ALTRE NOTIZIE – È finita tra il Tottenham e Antonio Conte. L’annuncio è arrivato nella nottata di ieri da parte del club londinese.

La squadra è stata affidata fino al termine della stagione a Cristian Stellini, che dall’Inter in poi ha sostituito il “capo” quando era squalificato e non stava bene (come dopo la recente operazione).

“Possiamo annunciare – scrive il Tottenham – che l’allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio al Club.

Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Stellini assumerà la squadra come Acting Head Coach per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come Assistant Head Coach“.

Fonte: Gazzetta.it