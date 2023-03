Roma, priorità terzini: quanti nomi sul taccuino di Pinto

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Uno degli obiettivi principali della Roma per il prossimo calciomercato estivo sembra essere quello di rifarsi le fasce laterali.

Anche a costo di sacrificare qualche pedina pesante, come Spinazzola (in scadenza 2024) o lo stesso Zalewski, che permetterebbe al club una plusvalenza pesante.

I nomi che la Roma sta seguendo con vivo interesse per luglio partono da Alejandro Grimaldo del Benfica, 27 anni, terzino sinistro in scadenza nel 2023. Ma non si fermano allo spagnolo. Ma per quella fascia occhio anche a Pervis Estupiñán, 25 anni, esterno colombiano del Brighton.

Per la destra, bocciato Celik e con Karsdorp destinato a salutare, piacciono Nelson Semedo, 29 anni, terzino portoghese del Wolverhampton, e Singo del Torino.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport