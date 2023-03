Singo più Nzola: ecco l’idea della Roma per il prossimo mercato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Le idee di mercato impazzano sui giornali per “colpa” della sosta del campionato, pronto però a ripartire dal prossimo weekend.

Nella testa della Roma e di Mourinho, scrive oggi il Corriere dello Sport (J. Aliprandi), c’è la volontà di inserire un terzino destro di qualità e un centravanti in grado di andare in doppia cifra.

La rosa giallorossa ha bisogno di essere rafforzata, la panchina di diventare più lunga e trovare giocatori da un rendimento costante e superiore rispetto a quello degli attuali padroni del ruolo.

I due nomi che sono sul taccuino di Pinto, e che trovano il gradimento di Mourinho, sono Wified Singo, 22 anni, terzino del Torino, e MBala Nzola, 26 anni, centravanti dello Spezia. Due profili interessanti per creare una panchina di livello e permettere al tecnico un turnover di qualità.

Singo è un nome che piace e non poco al club che la aveva anche preso in considerazione per lo scorso mercato invernale. Al momento guadagna circa 500mila euro a stagione, e il suo contratto scade nel 2024. Ed è più o meno la stessa situazione legata anche a Nzola, anche lui in scadenza il prossimo anno (ingaggio da 700mila euro).

Abraham ha segnato sei gol in 27 presenze, Belotti è fermo a zero dopo 22 partite. Nzola è a 12 centri in 23 gare e sta trascinando lo Spezia verso la salvezza con il 60% di incidenza sulle reti messe a segno dalla squadra.

Fonte: Corriere dello Sport