Conte, voglia di Roma: ad amici e giocatori parla già dei giallorossi. E sui contatti con il club…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Antonio Conte strizza l’occhio verso Roma e Napoli. Ma l’ex ct della nazionale pare avere un debole soprattutto per i giallorossi, attualmente allenati da Josè Mourinho.

L’avventura dello Special One sembra però essere arrivata al capolinea: i Friedkin non hanno mai accennato mezzo discorso sul possibile rinnovo di contratto, e le sirene arabe si fanno sempre più insistenti e a fine stagione l’addio pare scontato.

“Mi piacerebbe allenare la Roma o il Napoli, sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza, ma non lo farei a stagione in corso”, le parole di Conte al programma tv Belve.

A quel punto Fagnani incalza: “Del Napoli sappiamo, ma dalla Roma qualcuno si è fatto vivo?“. La risposta resta top secret. Almeno fino a stasera, quando andrà in onda il programma e l’intervista completa del tecnico salentino.

Nel frattempo però il tecnico salentino della destinazione Roma ne parla già con più di una persona, ex giocatori compresi. Vuole tornare in Italia dopo lo stop voluto per stare in famiglia, e gli piacerebbe farlo in una piazza come la capitale. Dove era stato già vicino prima dell’arrivo di Fonseca. Allora, dopo lunghi tentennamenti, disse di no. Stavolta la risposta sarebbe molto diversa.

