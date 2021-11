Contratto e ruolo, le spine di Zaniolo. “Troppe aspettative, così gli fate del male”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il momento che sta vivendo Nicolò Zaniolo, rientrato a pieno regime dopo due anni di stop per i gravi infortuni subiti alle ginocchia, è particolarmente complesso. Per la Roma è un capitale da proteggere e un giocatore da recuperare al 100%. Il calciatore è di diritto uno dei fedelissimi di Mourinho, anche se il feeling con lo Special One, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), non è ancora scattato del tutto.

Colpa del ruolo in cui lo impiega Mou, esterno destro d’attacco con compiti molto difensivi. Un lavoro di copertura che rende per lui più complicato essere incisivo in zona gol: zero le reti realizzate fino a ora in campionato, un dato che parla molto chiaro.

E visto che è possibile che il nuovo sistema di gioco proposto a Venezia, il 3-4-1-2, possa essere mantenuto anche nelle prossime partite, in questo caso l’utilizzo di Nicolò sarebbe ancora più problematico, perché potrebbe fare o il giocatore a tutta fascia (con i problemi che abbiamo appena evidenziato) oppure l’attaccante puro in coppia con Abraham. Tutte posizioni che il ragazzo non sente sue, visto che si troverebbe più a suo agio in un ruolo da attaccante esterno di un 4-3-3.

Poi c’è anche la questione contratto che non rasserena Zaniolo. È noto che il club lo consideri uno dei top player della Roma e che la “ruggine” di questo periodo sia fisiologica e passeggera, tanto che lo stesso Pinto gli ha pronosticato un futuro da Pallone d’oro. Anzi, per stargli vicino gli è stato proposto anche l’ingaggio di un “mental coach” che possa aiutarlo in questo periodo difficile, anche se Nicolò ha detto di non sentirne il bisogno.

Il ragionamento che l’attaccante porta avanti, però, non è peregrino: se è giudicato uno dei più importanti della rosa, il suo ingaggio (2,2 milioni circa con i bonus) non è all’altezza dello status, visto che in tanti (ad esempio, Abraham, Pellegrini, Smalling, Mkhitaryan, El Shaarawy e presto Mancini, che ha trovato l’accordo per il rinnovo) guadagnano più di lui. E allora qualcosa non torna, tant’è vero che da tempo Claudio Vigorelli, agente del giocatore, insieme a Pinto ha posto le basi per il rinnovo, nonostante la società voglia posporre i rinnovi “non urgenti” a fine stagione.

Sempre alla Gazzetta dello Sport ha parlato di lui Gian Nicola Bisciotti, l’uomo che con il suo staff, a Pontremoli, al Kinemove Center, ha riconsegnato Zaniolo alla Roma: “Parliamo di un ragazzo che ha avuto due infortuni gravi, non era scontato che tutto finisse bene. Non capisco come le persone possano sentirsi giudici di cose che non conoscono. Sapete cosa gli fa male? Tutta questa eccessiva aspettativa. Non gli va messa pressione. I giudizi sommari lo mandano in apprensione, obbligandolo a dover dimostrare che è tornato il Nicolò di una volta. Per aiutarlo bisogna dargli serenità. Lui e le sue ginocchia stanno bene”.

Fonte: Gazzetta dello Sport