Roma, caccia a un difensore mancino: c’è una proposta, ma Mourinho…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La difesa della Roma è in evidente affanno, con diversi giocatori spremuti da inizio stagione per mancanza di alternative, scrive l’edizione odierna de Il Tempo.

Karsdorp ha giocato dal primo minuto tutte le partite di campionato, anche Mancini e Ibanez non hanno perso una gara di Serie A (il brasiliano è subentrato una sola volta) mentre Vina è l’unico del blocco titolare ad aver saltato tre match per infortunio.

Ecco perchè Mourinho chiede un rinforzo anche in mezzo alla difesa oltre che sulla corsia destra: la priorità, anche considerate le condizioni di Smalling e la scarsa affidabilità di Kumbulla, è l’acquisto di un centrale di piede mancino.

E la Roma un nome in mano sembrerebbe averlo: nelle scorse settimane infatti è stato proposto più e più volte il brasiliano Marcao, 24 anni, difensore brasiliano che vuole lasciare il Galatasaray per passare in un club che giochi in un campionato più blasonato.

Da Trigoria hanno valutato il profilo, ma il nome di Marcao non sembra scaldare i cuori dei dirigenti giallorossi: Mourinho vorrebbe altro per la propria difesa, e per questo il casting va avanti alla ricerca del rinforzo giusto per il reparto arretrato. Marcos Senesi del Feyenoord e Lisandro Martinez dell’Ajax gli altri nomi su cui si sta ragionando.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Romanista