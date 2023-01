Coppa Italia, Felix trascina la Cremonese ai quarti contro la Roma. Napoli eliminato ai rigori

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A sorpresa, la Cremonese elimina il Napoli in Coppa Italia e vola ai quarti dove affronterà la Roma. La squadra allenata da Ballardini ha infatti battuto ai calci di rigore il Napoli di Spalletti per 7 a 6.

Decisivo il pareggio di Felix Afena-Gyan all’87’, a segno dopo i gol di Charles Pickel (18′), Juan Jesus (33′) e Giovanni Simeone (36′). Ed è sempre l’ex giallorosso a segnare anche il rigore che assegna la vittoria ai grigiorossi.

La vincente di Roma–Cremonese affronterà poi quella di Fiorentina–Torino in semifinale.