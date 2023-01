Roma, codice giallo

AS ROMA NEWS – Un codice giallo per la Roma, che domenica prossima affronterà lo Spezia al Picchi. Sono infatti ben cinque i calciatori diffidati in rosa, e tutti generalmente titolari, che sono a rischio squalifica.

Basterà infatti un’ammonizione per far scattare lo stop di un turno a Celik, Mancini, Smalling, Cristante e Zaniolo. Praticamente mezza squadra.

A preoccupare Mou è soprattutto la difesa, che rischia di essere azzoppata in vista della delicatissima trasferta successiva, quella di domenica 29 gennaio contro il Napoli al Maradona.

Intanto in vista della partita contro lo Spezia sono da valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini, che ha stretto i denti contro la Fiorentina: potrebbe anche restare fuori al Picchi.

Fonte: Il Romanista