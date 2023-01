Friedkin, è caccia al socio (ma solo per lo stadio)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nessuna intenzione di cedere la Roma. Dan Friedkin e suo figlio Ryan non stanno cercando potenziali investitori pronti a subentrargli alla guida del club, come si ipotizzava ieri su Tuttosport.

Smentite anche le voci di un interesse del miliardario americano, di origini libanesi, Tom Barrack circolate ieri sempre sullo stesso giornale sportivo: non arriva nessun riscontro al riguardo da dentro Trigoria.

Non è invece una novità che i Friedkin possano essere affiancati da un socio di minoranza, anche se al momento anche questa eventualità sembra remota: nessun soggetto ha manifestato interesse per la Roma, sia per il pacchetto di maggioranza che per rilevare una parte delle quote.

Diverso invece il discorso stadio: diversi investitori hanno drizzato le antenne e presto potrebbero sondare il terreno con l’intenzione di capire se esistono i margini per entrare nell’affare.

Visto che l’investimento previsto sarà di circa 600 milioni, è possibile che i Friedkin, in questo caso, cerchino dei partner. In prospettiva, poi, in ballo ci sono anche naming rights dell’impianto: una volta concluso l’iter di approvazione, la questione entrerà nel vivo. Ma non sarà prima del 2024.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport