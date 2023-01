Enigma Zaniolo: senza di lui la Roma segna molto di più

AS ROMA NOTIZIE – La febbre è passata, i dubbi ancora no, scrive l’edizione odierna di Leggo. Zaniolo corre a Trigoria tra incertezze sul futuro, malumori per i primi fischi e la voglia di tornare a segnare. Anche perché all’appello ormai manca solo lui.

Potrebbe farlo a La Spezia, casa sua. Il condizionale è d’obbligo perché il posto da titolare è tutt’altro che garantito. Proprio nel febbraio scorso contro i liguri partì dalla panchina dopo aver marcato visita col Verona. Ma quando entrò fu decisivo guadagnandosi il rigore da 3 punti. Da quel momento ingranò la marcia, soprattutto in Europa. Una speranza.

La realtà oggi dice che la Roma segna molto di più senza Zaniolo. Su 23 gol complessivi in campionato ben 16 sono stati segnati quando Nicolò non era in campo. Praticamente il 70%.

Inoltre la coppa Dybala-Abraham è andata a segno solo quando lui era fuori. Numeri che inducono una riflessione, e che potrebbero mettere a rischio la titolarità del 22 giallorosso.

Fonte: Leggo