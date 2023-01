Mourinho, le richieste per restare: tre acquisti e un ruolo da manager all’inglese

AS ROMA NEWS – Si torna a parlare del futuro di Josè Mourinho nella Roma, e questa mattina il quotidiano Leggo racconta come lo Special One sarebbe pronto anche a rinnovare ma solo dietro precise garanzie da parte dei Friedkin.

Oltre al mercato, a Mou interessa avere anche un ruolo di spicco dentro il club: non solo quello di semplice allenatore, ma una sorta di manager all’inglese in grado di determinare scelte su mercato e strategie societarie.

Per quanto riguarda i rinforzi sul mercato, tra i nomi annotati sul taccuino ci sono anche quelli di Perr Schuurs, difensore belga del Torino, Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina, e Wilfired Zaha, 30 anni, attaccante del Crystal Palace che si libererà a zero a giugno.

Fonte: Leggo