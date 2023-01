ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fin dalla tarda serata di ieri sera i tifosi della Roma si sono riversati sul sito della società giallorossa per accaparrarsi i biglietti per la sfida contro la Cremonese del 1 febbraio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

La vendita, al momento, è riservata soltanto agli abbonati: fin qui sono già 15mila i biglietti venduti.

Nei prossimi giorni partirà anche la vendita libera. Il sold out per la sfida contro la formazione lombarda è scontato.